Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tataristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki İstanbul Parkı ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazan'daki İstanbul Parkı ziyaret ettiğini belirtti.
Çavuşoğlu, Rusya Devlet Duması ve TBMM'de milletvekilliği yapmış Türk-Tatar devlet adamı ve bilim insanı Sadri Maksudi'nin heykeline çelenk koydu.
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