HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tayland'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile bir araya geldi

BANGKOK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüştü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang ve Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın ardından Tayland temaslarını sonlandıracak.

52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3 Ağustos'a kadar sürecek.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreniİspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni
Çocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyorÇocuklar için ‘Çılgın Parkur’ başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangkok Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi görüşme Mevlüt Çavuşoğlu TAYLAND Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.