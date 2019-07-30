Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tayland'da

BANGKOK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüştü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang ve Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın ardından Tayland temaslarını sonlandıracak.

52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3 Ağustos'a kadar sürecek.

