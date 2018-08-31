Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Times'a konuştu: ABD, İblid'deki istihbaratını Türkiye ile paylaşmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Times gazetesine verdiği mülakatta Suriye ordusunun İdlib'e operasyon hazırlığında olduğu dönemde, ABD'nin bölgedeki aşırıcı gruplara dair istihbaratını Türkiye ile paylaşması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu "Herkes kimin aşırıcı olup olmadığını biliyor çünkü herkesin sahda ajanları var. Şimdi herkese önerimiz şu; Terörist grupları ılımlılardan ayırmak için birlikte çalışmalıyız. Bu gruplar bazı bölgelerde birbirlerinden tamamen ayrılar, bazı yerlerde ise iç içe geçmiş durumdalar. Yani kolay değil ama birlikte yapabiliriz" dedi.

Gazete Türkiye'nin bir istihbarat paylaşımı anlaşmasına aracı olma girişiminin, Suriye'deki çatışmanın tarafları arasındaki arabuluculuk rolünü de genişleteceği yorumunu yaptı.

Times, İdlib'in Türkiye ve Rusya ilişkileri açısından da bir sınav olduğunu yazdı.

"Türkiye ve Rusya, Suriye'de fikir ayrılığı yaşamalarına rağmen, ticaret ve ABD karşıtlığı üzerinden giderek yakınlaştı. İdlib bu açıdan da bir test olacak."

"Diplomatik ve siyasi olarak Washington'ın Türkiye, Rusya ve İran ile ilişkileri en kötü dönemlerinden birinde. Ancak hâlâ güvenliği ilgilendiren konularda işbirliği alanı var."