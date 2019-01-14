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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald John Trump'ın "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" şeklindeki tweet'ine, "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald John Trump'ın "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" şeklindeki tweet'ine, "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Trump'ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı. Güvenlikle ilgili birimleri de ABD'nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Son Twıttın de bir iç politika mesajı olduğunu biliyoruz. Hiçbir tehditten korkmayacağımızı hiçbir tehdide papuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik geçmişte de söyledik. Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald John Trump'ın "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" şeklinde Tweet atmasına ilişkin, "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Trump'ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı. Güvenlikle ilgili birimleri de ABD'nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Son Twıttın de bir iç politika mesajı olduğunu biliyoruz. Hiçbir tehditten korkmayacağımızı hiç bir tehdide papuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik geçmişte de söyledik. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmek ile bir yere varılamaz. Bu sorunu birlikte nasıl çözeceğiz buna bakmamız lazım. Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

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