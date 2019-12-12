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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm dünyada Müslümanlar birçok meydan okumayla karşılaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm dünyada Müslümanlar birçok meydan okumayla karşılaşıyor"

ANKARA/RABAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık sebebiyle tüm dünyada Müslümanların birçok zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında bulunduğu Fas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, konferans ekseninde çabaları dolayısıyla Fas Krallığı'na tebriklerini, liderliği sebebiyle Fas Kralı 6. Muhammed'e ve başarılı yönetimlerinden ötürü Kudüs Komitesine teşekkürlerini iletti.

İİT'nin 50 yıl önce Rabat Anlaşması'yla kurulduğunu, Kudüs ve Filistin başta olmak üzere halen ortak amaçlar güdüldüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "İİT'de birlik önemlidir" dedi.

Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanların bazı zorluklarla yüz yüze geldiklerini vurgulayarak "Ancak İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık sebebiyle Avrupa'da yaşayan Müslüman topluluklar da dahil tüm dünyada Müslümanlar birçok meydan okumayla karşılaşıyor. Avrupa'da birçok ülkede Türklerin yanı sıra çok sayıda Faslı hayatını sürdürüyor." diye konuştu.

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