HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm ümmetin bayramını kutluyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşehrileri ile bayramlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşehrileri ile bayramlaştı. Cami çıkışında konuşan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine, evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

“Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini, ülkesini terk etmiş durumda”
Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını kendi mahallesinde hem büyükler hem de Türkiye’nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla birlikte eda ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramı’nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış huzur getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini, ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onların da ülkelerine, evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum” dedi.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştükCumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük
Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendiErdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

En Çok Okunan Haberler

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Diğer Haberler
YSK'nın sandık başkanları kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlere seslendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'dan bayram namazı çıkışı açıklama!

Binali Yıldırım'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.