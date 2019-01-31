Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.
Romanya’ya Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında, başkent Bükreş’te Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştü. Görüşme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Romanya, 15 binin üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, bölgedeki en büyük ihracat pazarımız. Türk şirket temsilcileriyle ticaret hacmimizi daha da artırma imkanlarını görüştük” ifadelerini kullandı.
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