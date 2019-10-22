Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye-Rusya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’nı okudu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu arasında imzalanan 10 maddelik Mutabakat Muhtırası’nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği basın toplantısı sonrası her iki ülke arasında mutabık kalınan Mutabakat Muhtırası iki ülkenin Dışişleri Bakanı tarafından hem Türkçe hem de Rusça olarak okundu.

“Türkiye - Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası (22 Ekim 2019, Soçi) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır.

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.