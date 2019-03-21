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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kanadalı ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren Türkiye’yi dünyaya tanıtmak amacıyla yapacağı fotoğraf çekimi için Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) konuğu olarak geldiği Türkiye’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Kanadalı ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren Türkiye’yi dünyaya tanıtmak amacıyla yapacağı fotoğraf çekimi için Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) konuğu olarak geldiği Türkiye’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaret sırasında Türkiye adına yapılan tüm çalışmaları bakanlık olarak destekleyeceklerini söyledi.
Çavuşoğlu resmi konutunda ağırladığı misafirlerine üzerinde imzası olan kalem hediye etti. Bakan Çavuşoğlu, Randy Van Der Starren’in çektiği fotoğraflarda kullandığı ve imzası olarak kabul edilen kırmızı-beyaz ve turuncu-beyaz renkte olan yönetmen sandalyelerinden kırmızı-beyaz olanında poz verdi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) konuğu olarak Türkiye’ye gelen Kanadalı fotoğrafçı, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile birlikte Türkiye turuna İstanbul’dan başladı.
Çektiği fotoğraflarda insan unsuru yerine kırmızı-beyaz ve turuncu-beyaz renkte olan iki yönetmen sandalyesini obje olarak kullanmasıyla tanınan Kanadalı ünlü fotoğrafçı ve seyehat yazarı Randy Van Der Starren, tanıtım amacıyla Türkiye fotoğrafları çekmek üzere çıktığı Türkiye turuna başladı.
Ünlü fotoğrafçı, 2 hafta sürecek Türkiye turunda Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni ile birlikte, İstanbul, Ürgüp, Göreme, Anıtkabir (Ankara)’yı fotoğrafladı. Nemrut Dağı (Adıyaman), Şanlıurfa Göbeklitepe, Hatay, Denizli Pamukkale, Antalya ile devam edecek olan gezide çekilen fotoğraflar Kanada’nın Toronto kentinde açılacak Türkiye Fotoğrafları Sergisi’nde sergilenecek. Ayrıca bu serginin Türk Hava Yolları’nın (THY) Kanada seferlerinin başlamasının 10. yılını anmak amacıyla da gerçekleştirilmesi planlanıyor. AGC Başkanı Mevlüt Yeni serginin farklı ülkelere de taşınacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’ da poz verdi
Randy Van Der Starren ve Başkan Yeni Ankara’da yapacakları fotoğraf çekimi öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaret sırasında ülkemiz adına yapılan tüm çalışmaları bakanlık olarak destekleyeceklerini söyledi. Çavuşoğlu resmi konutunda ağırladığı misafirlerine üzerinde imzası olan kalem hediye etti. Başkan Mevlüt Yeni de Bakan Çavuşoğlu’na Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin filamasını takdim etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni AGC olarak bu tür faaliyetlere gönüllü destek verdiklerini belirterek, "Sadece Kanada’da değil, her ülkede bu tür çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi. 15 Mart’ta başlayan, Gaziantep ile devam eden Türkiye turu 28 Mart Perşembe günü Antalya’da sona erecek.

Kanadalı fotoğrafçı Antalya’yı tanıtmıştı
Hatırlanacağı üzere Randy Van Der Starren, 25 milyon insanın geçtiği Toronto Havalimanı’nda Ocak ayından beri tanıtım amaçlı reklam panolarına bir kuruş talep etmeden 6 adet Antalya fotoğrafı asmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin tanıtımı için poz verdi
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