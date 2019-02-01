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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Odessa kentindeki "İstanbul Parkı"nı ziyaret etti

ODESSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile Odessa kentinde bulunan "İstanbul Parkı"nı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki temaslarının ardından, Ukrayna'nın Odessa şehrine geldi.

Çavuşoğlu, burada Ukraynalı mevkidaşı Klimkin ile İstanbul Parkı'nı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Parkı, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla İstanbul ve Odessa’nın Kardeş Şehir Protokolü'nün 20. yılında, 26 Mayıs 2017'de açılmıştı.

Park, Odessa’nın en önemli simgelerinden Potemkin Merdivenleri'nin yanında bulunuyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul Parkı ziyareti

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