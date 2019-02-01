Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'da

ODESSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Odessa kentinde Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Odessa'da, Kırımoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Çavuşoğlu'na, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de eşlik etti.
Bakan Çavuşoğlu, Odessa'daki programı kapsamında ayrıca Ukrayna'da yaşayan soydaşlar, Türk vatandaşları ve iş çevreleri ile de bir araya geldi.
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