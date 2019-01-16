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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ve Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Basil ile Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde bazı ülkelerin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliklerini buraya taşıma girişimlerinin önüne geçme konusunda atılabilecek ortak adımları değerlendirmişti.

Görüşmede, Suriye ve diğer bölgesel konular da ele alınmıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi

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