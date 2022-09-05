Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşından önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Fransa'da yükselen İslamofobiye karşı alınacak önlemler konusunda beklentilerimiz yüksek.

Ticaret hacmimiz artıyor ve böyle devam edecek.

Vize sorununun çözülmesi gerekiyor.

Fransa'ya mal varlıklarını dondurduğu ve PKK'lı teröristlere karşı tavır aldığı için teşekkür ediyoruz.

Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için AB, Fransa ve Astana süreci kapsamında çaba sarf ediyoruz."

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın açıklamalarından satır başları:



"Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler."

Ayrıntılar geliyor...

