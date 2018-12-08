Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius'un katılımıyla Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğu açıldı

ANTALYA D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Litvanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Linkevicius'un kat\u0131l\u0131m\u0131yla Litvanya Alanya Fahri Konsoloslu\u011fu a\u00e7\u0131ld\u0131\u015ea\u015f\u0131rmaya haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z? \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en ilgin\u00e7 seks gelene\u011fi...Erdo\u011fan'\u0131n, 'D\u00fcnya 5\u2019ten b\u00fcy\u00fckt\u00fcr' s\u00f6z\u00fc tarih kitab\u0131ndaErdo\u011fan'\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz: Bu Oflular bir alem, bir dinle
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