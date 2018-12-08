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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius'un katılımıyla Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğu açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

ANTALYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius'un katılımıyla Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğu açıldı

ANTALYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius'un katılımıyla Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğu açıldı

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