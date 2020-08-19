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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da Temaslarda Bulundu

19.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Venezuela’ya gitti. Çavuşoğlu, Venezuela lideri Maduro'yla da görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Venezuela’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’yla biraraya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Venezuela’ya sağlık alanında verdiği desteğin süreceğini dile getirdi. Çavuşoğlu temasları kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez’le de biraraya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, Türkiye-Venezuela resmi ilişkilerinin 70. yıldönümünde iki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Ziyaret kapsamında Venezuela ile “Diplomatik İlişkilerin Tesisi 70. Yıl Ortak Bildirisi”, “Kültürel İşbirliği Anlaşması”, “Kültür Merkezleri Anlaşması”, “Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü” ve “Venezuela’da Türk Kürsüsü Kurulmasına İlişkin Protokol” imzalandı.

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