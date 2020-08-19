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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da Temaslarda Bulundu

19.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika’da Dominik Cumhuriyeti ve Haiti ziyaretlerinin ardından Salı günü Venezuela’yı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika’da Dominik Cumhuriyeti ve Haiti ziyaretlerinin ardından Salı günü Venezuela’yı ziyaret etti. “Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkilerin 72. yılında, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve anlaşmalar imzalamak için Venezuela’yı ziyaret ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu çerçevede Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı bakanlarla görüştüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Venezuela resmi ilişkilerinin 70. yıldönümünde iki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı tamamlanarak teslim edilen anne ve çocuk hastanesinin törenine video konferans yöntemiyle katıldıktan sonra meslektaşı Arreaza’yla bir basın açıklaması düzenledi.

Ziyaret kapsamında Venezuela ile “Diplomatik İlişkilerin Tesisi 70. Yıl Ortak Bildirisi”, “Kültürel İşbirliği Anlaşması”, “Kültür Merkezleri Anlaşması”, “Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü” ve “Venezuela’da Türk Kürsüsü Kurulmasına İlişkin Protokol” imzalandı.

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