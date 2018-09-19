Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'ya gidecek 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-22 Eylül'de Venezuela’yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile biraraya gelecek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edilecek.

Yapılacak temaslarda, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ANKARA (DHA)

