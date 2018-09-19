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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'ya gidecek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-22 Eylül'de Venezuela’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-22 Eylül'de Venezuela’yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile biraraya gelecek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edilecek.

Yapılacak temaslarda, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ANKARA (DHA)

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