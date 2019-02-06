Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Washington’a geldi.
ABD’nin başkenti Washington’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.
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