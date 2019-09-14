HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti Yalova İl Teşkilatı ile buluşmak üzere Yalova’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova’ya özgü sabun çiçekleri ile karşılandı.Yalova’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tigem Rizom Tatil Köyünde gerçekleştirilecek olan parti buluşması öncesinde partinin il binasını ziyaret etti.

AK Parti Yalova İl Teşkilatı ile buluşmak üzere Yalova’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova’ya özgü sabun çiçekleri ile karşılandı.
Yalova’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tigem Rizom Tatil Köyünde gerçekleştirilecek olan parti buluşması öncesinde partinin il binasını ziyaret etti. Burada AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu partililerin selfie çekilme tekliflerini de geri çevirmedi. Daha sonra partinin hatıra defterini de yazan Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından Yalova’ya özgü sabun çiçekleri hediye edildi. Buradan partililerle buluşacağı Rizom Tatil Köyüne geçen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu burada partililerle bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen programlarda gündeme yönelik değerlendirmelerin konuşulduğu öğrenildi.
Bakan Çavuşoğlu ardından ilden ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

Şanlıurfa'da teröre lanet yürüyüşü

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.