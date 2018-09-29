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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi ziyaret kapsamında Fransız mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Fransa'ya resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine yarın bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Çavuşoğlu, Le Drian ile yapacağı görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ve Fransa'nın ortak gündeminde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunacak.

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Çavuşoğlu Fransa Jean-Yves Le Drian Resmi Ziyaret

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