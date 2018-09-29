Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Fransa'ya resmi ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine yarın bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Çavuşoğlu, Le Drian ile yapacağı görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ve Fransa'nın ortak gündeminde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunacak.
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'
Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum