Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Pakistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetine icabetle yarın Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Açıklamada, iki günlük ziyaret kapsamında Çavuşoğlu'nun, Kureyşi ile görüşmesinin yanı sıra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Söz konusu temaslarda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan genel seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 9 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı.
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