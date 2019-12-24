Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Yunanistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Nikolaos Dendias ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nDiplomatik kaynaklar, \u00c7avu\u015fo\u011flu ile Dendias'\u0131n telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi ancak g\u00f6r\u00fc\u015fmenin i\u00e7eri\u011fine dair bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131. Evlerinde 250 kediyle ya\u015f\u0131yorlar!Karadeniz'de 69 noktada yang\u0131n: 6 ev yand\u0131, tar\u0131m arazileri zarar g\u00f6rd\u00fc (7)Ba\u015fkan Ayd\u0131n esnaf\u0131 dinledi
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