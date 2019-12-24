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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

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