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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan “Notre Dame” mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 00:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili olarak, “Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili olarak, “Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya mirasına ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket.” ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Notre Dame Katedrali mesajıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Notre Dame Katedrali mesajı
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