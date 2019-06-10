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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 08:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın"

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