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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AA'ya taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Haber yapmak için gittiği Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğunu üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, AA başta olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Nişancı'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Haber yapmak için gittiği Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğunu üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, AA başta olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum."

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, bugün Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu bildirmişti.

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abdulkadir nişancı Mevlüt Çavuşoğlu

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