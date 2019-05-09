Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupa Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye şimdiye kadar, Avrupa'nın güvenliği adına türlü fedakarlıklar yapmış, kıtadaki istikrar ve refah ortamına önemli katkı sağlamıştır ancak Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı esas katkı, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği ile mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avrupa'da kalıcı barışın sağlanmasını ve daha bütüncül bir Avrupa oluşturulmasını amaçlayan Schuman Bildirisi'nin açıklanmasının üzerinden 69 yıl geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "O günden bu yana çok mesafe alındığı yadsınamaz ancak sahip olduklarımızı korumak ve ilerlemek için daha fazla çaba harcamak zorunda olduğumuz da unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa projesinin bugün pek çok olguyla sınandığını belirterek, küresel belirsizlikler, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve popülizmin arttığına, evrensel değerler ve Birliğin geleceğinin tehlikelerle karşılaştığına işaret etti.

- "Türkiye, AB'ye katkı sağlamaya hazırdır"