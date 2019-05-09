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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupa Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye şimdiye kadar, Avrupa'nın güvenliği adına türlü fedakarlıklar yapmış, kıtadaki istikrar ve refah ortamına önemli katkı sağlamıştır ancak Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı esas katkı, AB'ye tam üyeliği ile mümkün olacaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye şimdiye kadar, Avrupa'nın güvenliği adına türlü fedakarlıklar yapmış, kıtadaki istikrar ve refah ortamına önemli katkı sağlamıştır ancak Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı esas katkı, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği ile mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avrupa'da kalıcı barışın sağlanmasını ve daha bütüncül bir Avrupa oluşturulmasını amaçlayan Schuman Bildirisi'nin açıklanmasının üzerinden 69 yıl geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "O günden bu yana çok mesafe alındığı yadsınamaz ancak sahip olduklarımızı korumak ve ilerlemek için daha fazla çaba harcamak zorunda olduğumuz da unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa projesinin bugün pek çok olguyla sınandığını belirterek, küresel belirsizlikler, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve popülizmin arttığına, evrensel değerler ve Birliğin geleceğinin tehlikelerle karşılaştığına işaret etti.

- "Türkiye, AB'ye katkı sağlamaya hazırdır"

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Türkiye şimdiye kadar, Avrupa'nın güvenliği adına türlü fedakarlıklar yapmış, kıtadaki istikrar ve refah ortamına önemli katkı sağlamıştır ancak Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı esas katkı, AB'ye tam üyeliği ile mümkün olacaktır." ifadelerine yer verdi.

AB'nin bugün bir yol ayrımında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"(AB) Ya küresel bir güç olacak ve bunun gerektirdiği vizyoner yaklaşımları benimseyecek ya da popülist ve aşırıcı akımların beslediği iç siyasi dinamiklere boyun eğecektir. İkinci yaklaşım şüphesiz Türkiye'yi AB'den uzaklaştırır."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin stratejik hedef olarak belirlediği AB tam üyelik sürecine bağlılığını koruduğunun altını çizerek, "AB, ülkemize ve AB'ye katacağımız değerlere geniş bir perspektiften bakmalı ve buna uygun karşılık vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Schuman Bildirisi, 'Karşılaştığımız tehlikelerle orantılı olarak yaratıcı çabalar göstermeksizin dünya barışını korumak mümkün değildir' cümlesi ile başlar. Bugün de Avrupa halkları olarak bizler, Avrupa projesini tehdit eden sınamalara karşı yaratıcı çözümler bulmak için birlikte çalışmalı ve sahip olduğumuz değerleri güçlendirmek ve yaymak için çaba sarf etmeliyiz. Türkiye, bu amaçla AB'ye katkı sağlamaya hazırdır. Ülkemizde AB'ye adaylığımızın tescil edildiği 1999'dan beri kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun."

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AB Avrupa Günü Mevlüt Çavuşoğlu

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