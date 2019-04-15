Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan büyükşehire ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Uğur İbrahim Altay ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Altay’ı büyükşehirler arasında en yüksek oyu alarak seçilmesi nedeniyle tebrik ederken; Altay, Bakan Çavuşoğlu’nun Antalya’daki NATO toplantısında Fransız parlamentere verdiği cevabın tüm Türkiye’nin olduğu gibi Konyalıların da duygularının ifadesi olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Konya’nın seçim döneminde milletvekilleriyle ve teşkilatlarla çok güzel bir uyum sağladığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bundan sonraki çalışmalarında da Başkan Altay’ın yanında olacaklarını söyledi. Özellikle yurt dışı temasların ve kardeş şehir ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu tür çabalara bizim de ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinden Konya’ya turistler geliyor. Konya’nın manevi anlamda da önemini biliyorlar. Türkiye’nin en güzide şehirlerinden birisinde büyükşehir belediye başkanı olmak herkese nasip olmaz. Büyükşehirler arasında da aldığınız neticeyle birinci oldunuz. Onun için de tebrik ederim” şeklinde konuştu.

“Konya’yı tanıtmak adına önemli faaliyetler yürütüyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesinin uluslararası birliklerde çok önemli görevler yürüttüğünü hatırlatarak, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatında (UCLG) Eş Başkanlık yapıyoruz. Dünya Tarihi Şehirler Birliğinde başkan yardımcılığı görevini yürütüyoruz. Ayrıca İslam Şehirleri ve Başkentlerinde de yönetim kurulu üyesiyiz. 40’ın üzerinde kardeş şehrimiz var. Konya’yı ve misyonunu tanıtmak adına da önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz de bakanlığınız. Her gittiğimiz ülkede bakanlığımızın, ülkemizin gücünü görüyoruz” dedi.

“Verdiğiniz cevap için teşekkür ediyoruz”

Başkan Altay, Bakan Çavuşoğlu’nun Antalya’daki NATO toplantısında Fransız parlamentere verdiği cevabın tüm Türkiye’nin olduğu gibi Konyalıların da duygularının ifadesi olduğunu dile getirerek, "Bu konuda vatandaşlarımız size çok büyük teveccüh gösteriyor. Duygularımıza tercüman olduğunuz için Allah razı olsun. Konyalılar ve Türkiye adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu da bu söz üzerine “Görevimizi yaptık. Milletimizin içinden gelen hissiyat ve seslere tercüman olduk” dedi.

Ziyarette; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yer aldı.



