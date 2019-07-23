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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı dostum Boris Johnson'u canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajını, Johnson'ın Dışişleri Bakanı iken Ankara'ya yaptığı ziyaretten video ile birlikte paylaştı. Görüntüde Johnson'ın "Çankırılı olmasına" dair karşılıklı espriler yer alıyor.

İngiltere'de bugün parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy almış, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere Türkiye

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