HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya'ya taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'ye Cenova kentinde çöken köprüde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti - Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye ekonomisine saldırı sonrası verilen destek ve dayanışma için Milanesi'ye teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'ye, Cenova kentinde Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Milanesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Milanesi'ye Cenova'da çöken köprüde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye ekonomisine saldırı sonrası verilen destek ve dayanışma için Milanesi'ye teşekkür etti.

İtalya'nın Cenova kentinde, dün A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüde yaşanan çökme sonucunda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Düğün magandasının vurduğu Furkan yaşama tutunamadıDüğün magandasının vurduğu Furkan yaşama tutunamadı
Batman'daki patlamaBatman'daki patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenova Çavuşoğlu İtalya taziye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! ABD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! ABD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.