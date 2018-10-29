Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması (2)

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) DIŞİŞLERİ i Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi. Çavuşoğlu, "Olayın sorumluları Suudi Arabistan'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu'na Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başsavcısı'nın Türkiye'ye gelmesi ve başsavcının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesini nasıl değerlendirdiği soruldu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu soruşturma bizim tarafımızdan derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. İsimler ortada. Türkiye'ye kimler geldi. Kimler gitti. Arkasında kimler var. Bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedirler. Henüz Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamadı.Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'da olduğuna göre Suudi Arabistan'ın burada sorumluluğu çok büyük. Telefonda bunu net bir şekilde söyledim" dedi.