Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan kaymakam ve kaymakam adaylarına müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, kaymakam adaylarına, “İçişleri Bakanlığımız kaymakamlarımızı ya da aday arkadaşlarımızı bizim yurt dışındaki misyonlarımızda en azından bir haftalık görevlendirmek isterse biz bunu memnuniyetle karşılarız ve elimizden gelen tüm desteğimizi veririz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nda eğitimlerinin son halkasına giren kaymakam adayları ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, “İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün belki de en yakın iş birliği içinde çalışması gereken kurumumuz. Köklü iki kurumdan bahsediyorum, bizim bağlarımız yani İçişleri ve Dışişleri’nin bağları tarihe dayanır. Devleti Ebed Müddet esasına dayanan kamu teşkilatımızın adeta temel sütunlarındandır” diye konuştu.

“Memnuniyetle karşılarız, tüm desteğimizi veririz”

Kaymakam adaylarına “Sizler Türkiye’nin her yerinde görevler yapacaksınız” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün iç politika ile dış politikanın arasında bir ayrımın olmadığını sahada da görmüş olacaksınız. Bundan sonraki süreçte bağlarımızı daha da güçlendirmemiz lazımdır. İçişleri Bakanlığımız, kaymakamlarımızı ya da aday arkadaşlarımızı bizim yurt dışındaki misyonlarımızda en azından bir haftalık görevlendirmek isterse biz bunu memnuniyetle karşılarız ve elimizden gelen tüm desteğimizi veririz” dedi.