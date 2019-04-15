Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Notre Dame Katedrali mesajı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangını büyük üzüntüyle izlediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangını büyük üzüntüyle izlediklerini belirtti. Çavuşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."

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