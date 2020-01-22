Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya İdlib çağrısı:

DAVOS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de durumun hala kritik olduğunu belirterek, Beşşar Esed rejiminin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusundaki taahhütlerine uymasını beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" başlıklı açık oturumda konuştu.

Moderatörlüğünü WEF Başkanı Borge Brende'nin yaptığı oturumda Çavuşoğlu, 10 yıl önce Orta Doğu'daki temel sorunun İsrail-Filistin ihtilafı olduğunu anımsattı. Çavuşoğlu, bu sorunun halen daha da derinleşerek sürdüğüne dikkati çekerek, "Çünkü İsrail yasa dışı işgali ve uzlaşmaz politikalarını sürdürüyor." dedi.

Çavuşoğlu, aradan geçen sürede Orta Doğu'da Filistin sorununa ek olarak çok sayıda kriz yaşandığına işaret ederek, 9 yıldır devam eden Suriye kriziyle Yemen, Libya ve Irak'taki sorunların tüm dünyayı etkilediğini vurguladı.

"Bütün bu sorunların çözümünde Türkiye olarak aktif çaba gösteriyoruz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye krizinin insani boyutunda 3,6 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli şekilde dönmeleri konusunda çalıştığını anlattı.