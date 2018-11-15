Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder'in ailesini ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki şehit Önder'in babası Sunay Önder ve akrabalarına taziyelerini iletti, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Alanya Özel Eğitim Mesleki Okuluna geçen Çavuşoğlu, okul bahçesinde öğrenciler tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, burada öğretmenlerle de bir araya geldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde inşaatı bitmek üzere olan spor salonunda da incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

