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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Afrikalı Büyükelçilerle toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

Toplantıda, Türkiye-Afrika ilişkileri ve ileriki dönemde düzenlenmesi planlanan 3. Türkiye-Afrika Zirvesi gibi konular gündeme geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde kaydedilen gelişmeler ve 3. Türkiye-Afrika Zirvesi gibi konular ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afrikalı büyükelçilerle bugün gerçekleştirdiği çalışma kahvaltısında, Afrika ülkeleriyle ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de yapılacak 3. Türkiye-Afrika Zirvesi'ne giden süreçte Türkiye-Afrika ortaklığının daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinin Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ilgisinden duydukları memnuniyetlerinin dile getirildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikasının çeşitli yönlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulundukları bildirildi.

- Türkiye-Afrika ilişkileri

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'daki ülkelerle ilişkilerinde kaydedilen gelişmelerle Afrika'ya Açılım Politikası başarıyla tamamlandı. Öte yandan, ticaret hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda hızlı ilerleme sağlandı.

Türkiye, Afrikalıların meselelerinin ele alındığı en üst düzey platform niteliğindeki Afrika Birliği tarafından 2008'de stratejik ortak ilan edildi. Geçmişte 2008 ve 2014'te gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Zirveleri ilişkilere büyük bir ivme kazandırdı. Türkiye'nin Afrika'da 2002'de yalnızca 12 büyükelçiliği bulunurken halihazırda 42 büyükelçi Afrika kıtasında görev yapıyor.

İleriki dönemlerde ise Afrika'daki büyükelçilik sayısının 50'ye çıkarılması öngörülüyor. Bununla Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 35'e yükseldi.

Öte yandan kıta ile olan ticaret 2003'te 3,68 milyar dolar seviyesinden 2018'de 20 milyar dolara yükselerek ilişkilerdeki ilerlemenin somut bir göstergesi oldu.

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afrikalı Büyükelçiler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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