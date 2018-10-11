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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bir araya geldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Abdulmehdi görüşmesi, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de basına kapalı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket ederek, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı, Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Çavuşoğlu ırak

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