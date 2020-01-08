Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun \u0130ranl\u0131 mevkida\u015f\u0131 Cevad Zarif ile telefonda yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, \u0130ran ve ABD aras\u0131nda ya\u015fanan gerginlik ile b\u00f6lgede ya\u015fanan geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Milyonlar\u0131 ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek \u00f6deme...Son ankette dikkat \u00e7eken sonu\u00e7larHamaney: \u201cS\u00fcleymani cesur bir adamd\u0131\u201d