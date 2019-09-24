Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla "Suriyeli sığınmacılar" konulu bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, BM binasında bazı mevkidaşlarıyla temaslarına devam ediyor.

Suriyeli mültecilerin durumunu ele alan dörtlü bir görüşmeye katılan Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Muhammed el Hakim, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ve Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmesi sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lübnan Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanlarıyla, Suriye'deki çatışmalardan en çok etkilenen dört komşu ülke olarak, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşleri için atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de görüşme gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

