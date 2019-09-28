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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında yoğun temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında 33 ikili görüşme gerçekleştirdi, 26 çok taraflı toplantıya katıldı ve hitapta bulundu.

Öte yandan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Bolivya, El Salvador ve Karadağ ile kültür, eğitim, enformasyon, arşivler ve diplomasi akademileri arasında iş birliği gibi farklı alanlarda 10 anlaşma imzaladı.

Çavuşoğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 ikili görüşmesinde hazır bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi New York

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