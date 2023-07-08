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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

08.07.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonla görüştü. Görüşmede, NATO genişlemesi, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan abd

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