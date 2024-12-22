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  4. Dışişleri Bakanı Fidan ve Suriye'nin yeni yönetimin lideri Şera, Kasyun Dağı'nda çay içerek Şam manzarası izledi

Dışişleri Bakanı Fidan ve Suriye'nin yeni yönetimin lideri Şera, Kasyun Dağı'nda çay içerek Şam manzarası izledi

22.12.2024 22:59
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22.12.2024 22:59
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan ve Ahmed eş-Şera, akşam saatlerinde Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti. Bakan Fidan, Şam ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de temaslarına devam ediyor. Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Fidan ve Şera görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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ŞEHRİ SEYRETTİLER

Fidan ile Şera, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

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KAYSUN DAĞI STRATEJİK ÖNEM ARZ EDİYOR

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

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Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

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Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

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BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Fidan şunları kaydetti:
"Bugün Şam’da, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldik. Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk milleti ve devleti dar gününde Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız. Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır.

Türkiye; güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye’nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı verecektir. 14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Hakan Fidan
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