Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Netanyahu şunun çok iyi farkında...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması nedeniyle Filistin ulusuna ve İslam alemine başsağlığı dileyerek, "Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar." dedi.

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

"ABD'NİN NETANYAHU'NUN ARKASINDA SAVAŞA GİRMEK DIŞINDA ÇARESİ YOK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.

Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." değerlendirmesini yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum." ifadelerini kullandı.