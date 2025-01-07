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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor'

07.01.2025 22:36
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "YPG'ye verdiğimiz ültimatomlar belli. Eğer gerekenler yapılmazsa askeri harekâttır bunun çözümü" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı CNN Türk yayınında Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ONLARA VERDİĞİMİZ ULTİMATOM ORTADA"

Bakan Fidan, "Bizim devlet olarak yıllardır çeşitli çalışmalarımız var. Suriye'deki yeni yönetimin sorunu sahiplenmesi adına gerekli adımları atması gerekiyor. Kabul etmezlerse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldi. Şam'daki yönetim savaşmaktan korkan bir hükümet değil. İsrail önceki rejimin kapasitesine dokundu. Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Buna yönelik hazırlık ve niyet görmüyoruz ve bekliyoruz. Biz şartları söylerken şunu ifade ediyoruz, askeri harekat olmasını istemiyorsanız PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar isimleri biz de var. Bu kansız problemsiz bir geçiş. Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin canlarına mallarına halel gelmeden normal hayata katılmaları gerekiyor. Yeni yönetim bunun garantisini veriyorlar. Şam onlarla konuşuyor bir daha söyleyecek bir daha söyleyecek. Sen terör faaliyeti içindesin diyoruz. Bu maskaralığa bir son verilmesi gerekiyor bölgede. Kaç yıldır mağarada yaşayan insanların yönettiği, bu insanlar mağaraya girip yönettikleri zaman internet yoktu” diye konuştu.

"OLMAZSA ÇÖZÜM ASKERİ HAREKÂTTIR"

Bakan Fidan ayrıca YPG hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Devlet olarak birçok çalışmalarımız var. Suriye'deki yeni yönetimin kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamak adına adımlar atmasını bekliyoruz. YPG silah bırakmayı kabul etmezse Suriye'deki yönetimin YPG ile savaşacak kapasitesi var. YPG'ye verdiğimiz ültimatom belli. Askeri harekât olmasını istemiyorsanız uluslararası terör savaşçılarının ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Ayrıca PKK'lı yöneticilerin de ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa askeri harekât yapılacak. Diğer kalan kadroların da silahları bırakarak sisteme dâhil olmaları gerekiyor. Orada PKK'lı olmayan aziz Suriyeli Kürtlerin normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor." dedi

Şu anda Suriye Devletinin başında bulunan Ahmet Eş-Şara’nın mültecilerin dönmesini istediğini belirten Bakan Fidan, "Kendisiyle de konuşurken şu gündeme getirildi. Yeni anayasanın yapılması ve seçimler meselesi. Anayasanın yapılması, hani eğer yöntem, teknik yöntem olacaksa, referandum olmayacaksa, iki tane yöntem var, temsilciler meclisi üzerinden bir anayasa kabuğunu ile halkın tamamını davet edip referandumla anayasa kabul etmek. Bunun için seçim yapılması lazım. Seçim olması için 10 milyondan fazla insanın tekrar dönmesi gerekiyor. Yurt dışında doğmuş, son 11 yıl içerisinde sayısı belli olmayan vatandaş var. Yani bunların gelip kayıtlarını tekrar kontrol altına alıp, kimliğini kaybetmişleri tekrar kimliğini verip bir sistem oturtulması gerekiyor. Ben sordum, yani yol haritanı nedir zihninde? Yani nasıl bir yönetim, bu yönetim nasıl seçilecek, nasıl olacak, nereye gidilecek? Devletin adı ne olacak? Rejimin şekli ne olacak? Buraya kadar konuştuk” ifadelerini kullandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan dışişleri bakanı
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