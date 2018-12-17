Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman, '(Beşşar) Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda; Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarının ve bu bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü sırada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Yunanistan ile ihtilaflara yol açan adacıkların, 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları ile aidiyetlerinin belli olmadığını söyledi.

Bu adacıkların fiili statüleri ile ilgili 1995 yılında yaşanan Kardak krizi sonrasında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman bir gerginlik alanı olmuştur. Dolayısıyla AK Parti'yle ilgili ithamda bulunmak doğru değildir. Bu sorunların çözümü için Kardak krizinden sonra rahmetli İsmail Cem döneminde de istikşafi görüşmeler başlatılması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla yani burada AK Parti'yi köşeye sıkıştırmaya çalışırsanız Türkiye için hassas olan bu konuda Türkiye'ye zarar verirsiniz. Bu konudan da en az zararlı çıkan ya da hiç zararlı çıkmayan parti AK Parti olur. Genelkurmay Başkanlığımız, Savunma Bakanlığımız ve Yunanistan'la istikşafi görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konu hassas bir konudur, dolayısıyla bu konuyu kendi aramızda değerlendirmeye de devam edeceğiz. Meclis, kapalı oturumda bilgilenmek isterse, bunu da memnuniyetle yaparız."