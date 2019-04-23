Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınacak S400 savunma sistemine ilişkin, "Alacağımız sistemleri, NATO düşman olarak görmeyecek, savunmamız için alacağımız sistem. Bu konuda kontrol bizde olacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, S400 savunma sistemine ilişkin olarak, “Herhangi bir ara formül yok. Cumhurbaşkanımız böyle bir şey söyledi mi? Bizim üzerimizden üçüncü bir ülkeye niye versin? Bizim Amerikalılara ve NATO’ya önerimiz gayet sarih. F35’in sistemine girer. Bu iddia doğruysa Suriye’de, Norveç sınırında S400 var. Norveç F35’leri bunun üzerinden uçuyor. Alacağımız sistemleri NATO düşman olarak görmeyecek, savunmamız için alacağımız sistem. Bu konuda kontrol bizde olacak. Uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun. Ara formül gündeme gelmedi. S400’den vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Diğer taraftan aldığımız bir sistemin tehdit oluşturup oluşturmayacağını görmek için böyle bir komisyon kuralım. Yoksa S400 alınsın, alınmasın değil. Bu bitmiş bir anlaşmadır.” ifadelerini kullandı.