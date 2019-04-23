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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınacak S400 savunma sistemine ilişkin, "Alacağımız sistemleri, NATO düşman olarak görmeyecek, savunmamız için alacağımız sistem.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınacak S400 savunma sistemine ilişkin, "Alacağımız sistemleri, NATO düşman olarak görmeyecek, savunmamız için alacağımız sistem. Bu konuda kontrol bizde olacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, S400 savunma sistemine ilişkin olarak, “Herhangi bir ara formül yok. Cumhurbaşkanımız böyle bir şey söyledi mi? Bizim üzerimizden üçüncü bir ülkeye niye versin? Bizim Amerikalılara ve NATO’ya önerimiz gayet sarih. F35’in sistemine girer. Bu iddia doğruysa Suriye’de, Norveç sınırında S400 var. Norveç F35’leri bunun üzerinden uçuyor. Alacağımız sistemleri NATO düşman olarak görmeyecek, savunmamız için alacağımız sistem. Bu konuda kontrol bizde olacak. Uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun. Ara formül gündeme gelmedi. S400’den vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Diğer taraftan aldığımız bir sistemin tehdit oluşturup oluşturmayacağını görmek için böyle bir komisyon kuralım. Yoksa S400 alınsın, alınmasın değil. Bu bitmiş bir anlaşmadır.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yaptırım konusundaki soruya, “(ABD’nin Katsa Yasası kapsamında yaptırım listesi) KATSA’dan önce bu anlaşma bitti. KATSA’ya baktığımızda F35 yok içinde. Verilmesi gereken karar siyasidir. Bu yönetimde de Patriot bataryalarını satacağına dair söz veremiyor. Kongre’den onay almaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararına ilişkin soruya Çavuşoğlu, “Son derece yanlış bir karar. Uygulanması zor bir karar. Bu sade bizi ilgilendiren bir karar değil, diğer ülkeleri de ilgilendiriyor. Petrol ithalatını çeşitlendiremezsin. Alternatif kaynak bulamazsın. Irak’tan bize gelen boru hatları kırıldı. Düşük kapasiteli hat var. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri var. İki ülkeyle yönlendirmeleri yanlış. Bizim rafinerilerimiz oradan alınan petrole uygun değil. Reforme edilmesi lazım. O ülkelerin sattığı petrol yüksek fiyattan satılıyor. Niye biz bedelini ödeyelim.” diye konuştu.

YPG’nin Türkiye’nin istediği bölgeye doğru çekileceği yönündeki iddialara Çavuşoğlu, “Yarın Milli Savunma Bakanlığında toplanacağız, bir çok konuyu değerlendireceğiz. Amerika’nın önerilerine karşı önerilerimizi sunarak, geri çekilme, güvenli bölge dahil konuları koordine etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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