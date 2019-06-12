HABER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

"Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine tarih okumalarını önererek, "Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki diploma takdim töreninde, Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan üç vakıftan bir tanesinin Hamdullah Emin Paşa Vakfı olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesinde beş yıl önce ektikleri tohumların meyvesini bugün topladıklarına değinen Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kendisinin de 35 yıl önce Hamdullah Emin Paşa Vakfı Lisesinin ilk mezunu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ilk mezun olmanın avantajlarını da zorluklarını da çok iyi bildiğini dile getirdi.

Üniversitenin büyüme aşamasında bugünkü mezunların katkılarını da beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, üniversitenin daha da büyümesi için çaba sarf edeceklerini, yeni bölümler, fakülteler açılacağını ve ilave bina yapılacağını bildirdi.

Bir üniversite kurmanın kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Zordu ama başardık. Kurulan bir üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zor, bunu da hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, üniversitenin kurulmasına ve bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

- "İnandığınız yoldan vazgeçmeyin"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kendilerinize bir yol çizmişsinizdir. İnandığınız yoldan vazgeçmeyin, koyduğunuz hedeften asla vazgeçmeyin. Belki ilk denemelerinizde başarılı olmayabilirsiniz ama inandığınız yolda kararlılıkla yürüyebilirseniz hedefinize mutlaka ulaşırsınız. Hiç bir zaman karamsar olmayın. Üniversitenin eğitim dili İngilizce. Öğrencilere yabancı dillerini çok iyi geliştirmelerini öneriyorum. Küresel dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmelerini ve iletişime önem vermelerini öneriyorum. Her şey insan odaklıdır. Çevrenizle ve insanlarla iyi ilişkiler kurun. Ben iyi ilişkiler kurmanın çok faydasını gördüm, hayatımın her kademesinde, en çok da siyasette gördüm. Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın."

Kendisinin eğitimini tamamlarken babasının çiftliğinde de çalıştığına değinen Çavuşoğlu, hayatı boyunca yaptığı her işin en iyisini yapmaya çalıştığını, bunun da çok faydasını gördüğünü söyledi.

- "Tarihi doğru kaynaklardan okuyalım"

Öğrencilere hayatı ciddi almalarını ancak pozitif enerjilerini de kaybetmemelerini tavsiye eden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme. O yüzden doğru kaynaklardan tarihimizi ve dünya tarihini iyi okuyalım."

Çavuşoğlu, öğrencilere spor, müzik gibi bir alanda hobi edinmelerini önerdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ülkenin hedeflerine iyi yetişmiş genç nesillerin ulaştıracağını, gençlerin, çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Türkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Cevabı hazırlıyoruzTürkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Cevabı hazırlıyoruz
Gazipaşa Belediye Meclisinin Suriyelilere yönelik plaj kararına eleştiriGazipaşa Belediye Meclisinin Suriyelilere yönelik plaj kararına eleştiri
Anahtar Kelimeler:
Alanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diploma tören

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna yanıt

Türkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Cevabı hazırlıyoruz

Son dakika: AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü

Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına bir cevap da Küçükkaya'dan geldi!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul bunlara teslim edilemez

'Photoshoplarla yaparsınız tabii ya!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.