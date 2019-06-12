Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine tarih okumalarını önererek, "Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki diploma takdim töreninde, Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan üç vakıftan bir tanesinin Hamdullah Emin Paşa Vakfı olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesinde beş yıl önce ektikleri tohumların meyvesini bugün topladıklarına değinen Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kendisinin de 35 yıl önce Hamdullah Emin Paşa Vakfı Lisesinin ilk mezunu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ilk mezun olmanın avantajlarını da zorluklarını da çok iyi bildiğini dile getirdi.

Üniversitenin büyüme aşamasında bugünkü mezunların katkılarını da beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, üniversitenin daha da büyümesi için çaba sarf edeceklerini, yeni bölümler, fakülteler açılacağını ve ilave bina yapılacağını bildirdi.