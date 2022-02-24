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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

24.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta da koronavirüse yakalanmış, 19 Şubat'ta testinin negatife döndüğünü duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Twitter'daki hesabından, Kazakistan'daki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Çavuşoğlu, "Kazakistan'da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik" dedi. Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta da koronavirüse yakalanmış, 19 Şubat'ta ise testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.

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Bakan Çavuşoğlu, diğer mesajında ise "Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştük. Kazakistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyit ettik" dedi.
Bu görüşmenin de video konferans yoluyla yapıldığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mevlüt Çavuşoğlu
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