Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonda görüştü.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, AB D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler ve G\u00fcvenlik Politikas\u0131 Y\u00fcksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Federica Mogherini ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.Tatil plan\u0131 yapanlar dikkat! \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel ve en ucuz yerleri...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Singapur B\u00fcy\u00fckel\u00e7isini kabul ettiCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a Paraguay B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Peralta\u2019dan g\u00fcven mektubu\u00a0