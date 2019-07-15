Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonla görüştü.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, AB D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler ve G\u00fcvenlik Y\u00fcksek temsilcisi ve AB Komisyonu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Federica Mogherini ile telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNERYa\u015f\u0131n\u0131 duyunca inanamayacaks\u0131n\u0131z!TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop ve Bakan Soylu, \u00d6zel Harekat Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ziyaret etti\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu'dan "15 Temmuz" mesaj\u0131