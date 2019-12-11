Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun" dedi.